(Di domenica 11 aprile 2021) Giuseppesembra annegato nel brodo primordiale da cui era emerso tre anni fa. Da quando ha lasciato Palazzo Chigi, si fatica a seguirne le tracce. Azzerati gli incontri pubblici, rarefatte le esternazioni. Per costringerlo a prendere carta e penna, il direttore della “Stampa” Massimo Giannini ha dovuto rimproverargli una gestione disastrosa della politica estera, con la Libia regalata ai turchi. Allora si è scosso dal suo torpore. L’altra settimana ha scambiato un po’ di chiacchiere col nuovo segretario Pd, Enrico Letta, che tra l’altro è persona squisita: “Sensazioni positive”, ma nulla di più. Per confermare la propria esistenza in vita,si è collegato un paio di volte con i parlamentari grillini. Si aspettavano il verbo, invece è lui che se lo attende da loro. Lancerà una “campagna di ascolto” prima di tracciare la nuova rotta. “Siamo ...

DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: Il Conte dimezzato - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Il Conte dimezzato - HuffPostItalia : Il Conte dimezzato - Roberto007247 : @Sylvie26804002 Dimezzato il potere dei 5 stelle Il PD ha capito che avrebbe dovuto sostenere un proprio candidato… - Massimi07355017 : RT @Danireport: La Merkel ha dimezzato il suo consenso da quando c'è il covid, da 70 al 35% Conte invece era salito. Però la narrazione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dimezzato

L'HuffPost

... attacco ducaleINTER CAGLIARI: LA DIFESA Come abbiamo accennato, per disegnare le probabili formazioni di Inter Cagliari,non dovrebbe offrirci gran novità e dunque sarà spazio anche ...Ma la logica di mercato non si fa buggerare dai deliri statalisti di Di Maio e Toninelli (e) ... Si sa solo che nelle ultime settimane Cassa depositi e prestiti avevail valore di questa ...Che viva insomma la leadership dei Cinque stelle come una “deminutio”, una sorta di retrocessione: da Bisconte e Trisconte che si sentiva, a Conte dimezzato.Il titolo Atlantia vola in borsa mentre Giuseppe Conte e Luigi di Maio vengono ancora una volta ... Si sa solo che nelle ultime settimane Cassa depositi e prestiti aveva dimezzato il valore di questa ...