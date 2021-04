Highlights e gol Juventus-Genoa 3-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la trentesima giornata di. Nel primo tempo bianconeri travolgenti con il gol di Kulusevski in avvio e poi con il raddoppio segnato da Morata. Nella ripresa Scamacca accorcia le distanze, ci pensa McKennie a chiudere il discorso. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

infoitsport : VIDEO – Udinese-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - CorriereUmbria : Juventus-Genoa 3-1, gol e highlights. Decidono le reti di Kulusevski, Morata, Scamacca e McKennie | Video… - sportli26181512 : FC Groningen-sc Heerenveen 0-2: Importante successo fuori casa dell'Heerenveen sul Groningen. Nel match della venti… - sportli26181512 : VVV-Venlo-PSV 0-2: Importante successo fuori casa del PSV sul VVV Venlo. Nel match valevole per la ventinovesima gi… - sportli26181512 : Villarreal-Osasuna 1-2: L'Osasuna porta a casa tre punti importanti grazie al successo esterno contro il Villarreal… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

VIDEO PALERMO - VIBONESE (0 - 0): LA SINTESI Allo Stadio Renzo Barbera le squadre di Palermo e Vibonese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi ...VIDEO ALBINOLEFFE - CARRARESE: LA SINTESI Allo Stadio Città di Gorgonzola l'Albinoleffe supera la Carrarese con un netto 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell'incontro sono gli ospiti allenati da mister ...Di seguito i video dei gol e degli highlights dell'incontro. La partita si è messa subito bene per gli uomini di Andrea Pirlo, che al 4' di gioco hanno sbloccato la gara con Dejan Kulusevski ...Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Genoa 3-1, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Nel primo tempo bianconeri travolgenti con il gol di Kulusevski in avvio e poi ...