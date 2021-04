“Gladiatori” al Mann: gli eroi dell’arena in mostra (Di domenica 11 aprile 2021) Un’anteprima digitale presenta l’esposizione “Gladiatori” al Mann. L’evento della programmazione 2021 del Museo archeologico nazionale di Napoli nasce da un progetto scientifico internazionale. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio 2022. Spartacus: i Gladiatori come non li avete mai visti Cosa presenta la mostra “Gladiatori” al Mann? L’allestimento coniuga archeologia e tecnologia per raccontare Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Un’anteprima digitale presenta l’esposizione “” al. L’evento della programmazione 2021 del Museo archeologico nazionale di Napoli nasce da un progetto scientifico internazionale. Laè visitabile fino al 6 gennaio 2022. Spartacus: icome non li avete mai visti Cosa presenta la” al? L’allestimento coniuga archeologia e tecnologia per raccontare

Advertising

zazoomblog : I Gladiatori al MANN la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia - #Gladiatori #grande #mostra #unisce - antonellaa262 : 160 reperti nel Salone della Meridiana, per la mostra “Gladiatori”. Il Direttore Giulierini: “L’esposizione raccont… - Anubi_Inpw : RT @UninaIT: “Gladiatori” al MANN. La bellezza dell'antichità in mostra fino al 6 gennaio 2022 - TerraDiPalma : RT @UninaIT: “Gladiatori” al MANN. La bellezza dell'antichità in mostra fino al 6 gennaio 2022 - UninaIT : “Gladiatori” al MANN. La bellezza dell'antichità in mostra fino al 6 gennaio 2022 -