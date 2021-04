Giro d’Italia 2021: l’Alpecin-Fenix si presenterà al via della Corsa Rosa con Tim Merlier, Gianni Vermeersch e Dries De Bondt (Di domenica 11 aprile 2021) l’Alpecin-Fenix prenderà parte al prossimo Giro d’Italia in quanto squadra vincitrice, nel 2020, della classifica delle professional. Il sodalizio belga, inoltre, non si presenterà al via della Corsa Rosa per dovere di firma, ma, anzi, a quanto pare schiererà una squadra oltemodo competitiva. Secondo quanto riportato da Wielerflits.nl, infatti, a capitanare il team dei fratelli Roodhooft sulle stade nostrane sarà un tridente composto dal velocissimo Tim Merlier, dal campione del Belgio Dries De Bondt e da Gianni Vermeersch. Merlier è una delle tre punte di diamante del team, insieme a van der Poel e Philipsen, e sarà uno degli sprinter ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)prenderà parte al prossimoin quanto squadra vincitrice, nel 2020,classifica delle professional. Il sodalizio belga, inoltre, non sial viaper dovere di firma, ma, anzi, a quanto pare schiererà una squadra oltemodo competitiva. Secondo quanto riportato da Wielerflits.nl, infatti, a capitanare il team dei fratelli Roodhooft sulle stade nostrane sarà un tridente composto dal velocissimo Tim, dal campione del BelgioDee daè una delle tre punte di diamante del team, insieme a van der Poel e Philipsen, e sarà uno degli sprinter ...

