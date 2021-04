Flop Atletico Madrid | 1-1 col Betis | il Real è vicinissimo

(Di domenica 11 aprile 2021) L’non sa più vincere: 1-1 contro ile primo posto a rischio.e Barcellona sono vicinissimi L’non sa più vincere. Dopo le sconfitte contro Siviglia e Chelsea in Champions League, la squadra di Simeone incassa l’ennesima battuta d’arresto in Liga: solo 1-1 in casa del, a Carrasco risponde Tello. I colchoneros restano al primo posto della classifica, ma vedono avvicinarsie Barcellona (-1 e -2). Si preannuncia un finale di stagione incandescente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... dopo anni con l'Madrid in cui collezionò numeri e trofei da record (tra cui due premi ... Il biondo che, di fatto, impegnò quasi mai le difese avversarie, fu unmemorabile in nerazzurro: ...Coppa Intercontinentale a Tokyo contro i colombianiNacional con quella magia su punizione ... Perchè ad eccezione di Tomori il mercato invernale è stato un??... Perchè Colombo è stato ...L’Atletico Madrid non sa più vincere: 1-1 contro il Betis e primo posto a rischio. Real Madrid e Barcellona sono vicinissimi L’Atletico Madrid non sa più vincere. Dopo le sconfitte contro Siviglia e ...Una rubrica ideata da Sabatino Durante e Raffaele Garinella che si occupa degli ex calciatori nerazzurri che hanno deluso le aspettative. Più fumo che arrosto. Saranno fumosi.