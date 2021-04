Compagnia del Cigno 2, Mehmet Günsür si confessa: “Facevo le pulizie” (Di domenica 11 aprile 2021) Questa sera torna la serie La Compagnia del Cigno: l’attore Mehmet Gunsur entra nel cast, scopriamo che cosa ha raccontato sul suo passato. Mehmet Gunsur sul difficile passato (Instagram)Questa sera, a grande richiesta da parte del pubblico, torna su Rai 1 la fortunata serie La Compagnia del Cigno: l’attore turco Mehmet Gunsur è entrato a far parte del cast di questa seconda stagione. I nuovi episodi saranno 12 e partiranno proprio stasera in prima serata come sempre su Rai 1. La serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi molto giovani che studiano musica a Milano, con il terribile maestro soprannominato “il bastardo”. Ad interpretarlo, l’affascinante attore Alessio Boni. Nel cast, oltre all’attore protagonista, c’è anche la stupenda Anna ... Leggi su altranotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Questa sera torna la serie Ladel: l’attoreGunsur entra nel cast, scopriamo che cosa ha raccontato sul suo passato.Gunsur sul difficile passato (Instagram)Questa sera, a grande richiesta da parte del pubblico, torna su Rai 1 la fortunata serie Ladel: l’attore turcoGunsur è entrato a far parte del cast di questa seconda stagione. I nuovi episodi saranno 12 e partiranno proprio stasera in prima serata come sempre su Rai 1. La serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi molto giovani che studiano musica a Milano, con il terribile maestro soprannominato “il bastardo”. Ad interpretarlo, l’affascinante attore Alessio Boni. Nel cast, oltre all’attore protagonista, c’è anche la stupenda Anna ...

