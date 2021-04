Addio al principe Filippo, il post di Harry e Meghan (Di domenica 11 aprile 2021) Il post in ricordo del principe Filippo pubblicato sull’account di Harry e Meghan Il pensiero di Harry e Meghan è stato affidato alla rete, mentre sono centinaia le persone che stanno portando fiori, candele e messaggi davanti al Castello di Windsor e a Buckingham Palace, come sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la regina Elisabetta II, che ha perso il suo consorte, il principe Filippo, scomparso il 9 aprile all’età di 99 anni. Proprio sui social i nipoti Harry e Meghan hanno voluto pubblicare un messaggio: “Nell’amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio, mancherai molto”, scrivono in un post e sulle stories i duchi di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021) Ilin ricordo delpubblicato sull’account diIl pensiero diè stato affidato alla rete, mentre sono centinaia le persone che stanno portando fiori, candele e messaggi davanti al Castello di Windsor e a Buckingham Palace, come sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la regina Elisabetta II, che ha perso il suo consorte, il, scomparso il 9 aprile all’età di 99 anni. Proprio sui social i nipotihanno voluto pubblicare un messaggio: “Nell’amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio, mancherai molto”, scrivono in une sulle stories i duchi di ...

Advertising

carmelitadurso : 73 anni di matrimonio... Ombra discreta al fianco della sua amata Elisabetta II... Addio al principe Filippo ?? - chiara_principe : Ho un debole enorme per Zayn Malik nel mv di Night Changes. Necessito delle sue attenzioni e carinerie, addio #OneDirection - gentecheaccende : Filippo, addio al principe delle gaffe - - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: In diretta da Londra, a #DomenicaLive tutte le ultime notizie sull'addio al Principe Filippo, compreso lo scoop su Meghan… - Ossmeteobargone : RT @euronewsit: Quarantuno cannonate tuonano simultanee e danno l'addio al Principe Filippo. Artiglieri ai pezzi a salve a Londra, Cardiff,… -