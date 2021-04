"A casa mia, ieri sera". Rudy Zerbi, battutaccia spinta contro Arisa? Lei impazzisce: "Rimangiati tutto", caos in studio (Di domenica 11 aprile 2021) Ancora un durissimo botta e risposta ad Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. Lo scontro è andato in scena nella quarta puntata del serale, quella condotta da Maria De Filippi su Canale 5 ieri sera, sabato 10 aprile. I due, come è noto, si punzecchiano da tutta la stagione. Ed ecco che l'ultimo scontro è esploso dopo che Zerbi ha toccato un tasto dolente per la cantante, che ha reagito in modo deciso. A inizio puntata infatti la squadra Zerbi-Celentano ha dovuto selezionare la squadra da sfidare nella prima manche del programma, quindi Rudy ha tirato fuori la sua valigetta dalle mille sorprese per mettere la parrucca con cui ironizza su Anna Pettinelli. Ma prima di farlo ha indossato dei baffi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ancora un durissimo botta e risposta ad Amici tra. Lo sè andato in scena nella quarta puntata delle, quella condotta da Maria De Filippi su Canale 5, sabato 10 aprile. I due, come è noto, si punzecchiano da tutta la stagione. Ed ecco che l'ultimo sè esploso dopo cheha toccato un tasto dolente per la cantante, che ha reagito in modo deciso. A inizio puntata infatti la squadra-Celentano ha dovuto selezionare la squadra da sfidare nella prima manche del programma, quindiha tirato fuori la sua valigetta dalle mille sorprese per mettere la parrucca con cui ironizza su Anna Pettinelli. Ma prima di farlo ha indossato dei baffi di ...

Advertising

CarloCalenda : Caro Portavoce dei @Mov5Stelle Roma. Non so chi sia questo bambino che usi per prendermi in giro. Sulla mia pancia… - welikeduel : 'Del terremoto non ricordo niente, la mia normalità è stata quella di non avere una fissa dimora. Ora la casa la ab… - virginiaraggi : “La mia casa, la mia bottega, le mie vacanze sono stati il Valle di Roma”, diceva Franca Valeri, grandissima artist… - aronvstyles : RT @adorvoliver: Questo stare chiusi in casa comporta tanti pensieri sulla mia vita di merda e questo mi fa piangere spesso - lauraajus : RT @adorvoliver: Questo stare chiusi in casa comporta tanti pensieri sulla mia vita di merda e questo mi fa piangere spesso -