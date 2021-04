Trapianti, 8.291 pazienti in attesa di organo: il più piccolo ha 7 mesi (Di sabato 10 aprile 2021) Il più giovane ha solo 7 mesi di vita e aspetta un cuore nuovo. In generale, gli uomini sono il doppio delle donne, due terzi hanno meno di 60 anni. In media per loro passano da 5 mesi per ricevere un fegato a oltre due anni per un rene. E’ la situazione dei pazienti in lista d’attesa per i Trapianti in Italia. A fotografare la situazione, alla vigilia della 24esima Giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti (11 aprile), è il Centro nazionale Trapianti (Cnt) che parla di 8.291 iscritti nelle liste d’attesa del Sistema informativo Trapianti. Il 72,5% (6.132) aspetta un rene, il 12,7% (1.076) un fegato, il 7,9% (670) un nuovo cuore. Inferiori i numeri di chi ha bisogno di un trapianto di polmone (3,8%, 320 ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) Il più giovane ha solo 7di vita e aspetta un cuore nuovo. In generale, gli uomini sono il doppio delle donne, due terzi hanno meno di 60 anni. In media per loro passano da 5per ricevere un fegato a oltre due anni per un rene. E’ la situazione deiin lista d’per iin Italia. A fotografare la situazione, alla vigilia della 24esima Giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti (11 aprile), è il Centro nazionale(Cnt) che parla di 8.291 iscritti nelle liste d’del Sistema informativo. Il 72,5% (6.132) aspetta un rene, il 12,7% (1.076) un fegato, il 7,9% (670) un nuovo cuore. Inferiori i numeri di chi ha bisogno di un trapianto di polmone (3,8%, 320 ...

