Tivoli. Incendio in un appartamento in via Gian Lorenzo Bernini: morta una donna (Di sabato 10 aprile 2021) Tragico Incendio a Tivoli. Il rogo è divampato in un appartamento in via Gian Lorenzo Bernini. A perdere la vita una donna di 64 anni con difficoltà a muoversi. La sessantenne abitava sola ed era una grande fumatrice, come riferiscono gli amici. Il corpo carbonizzato è stato rinvenuto tra la camera da letto e il corridoio. Da una prima ricostruzione si ipotizza che il rogo sia partito dal letto per una sigaretta. La casa era chiusa dall’interno e in ordine. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e sul corpo si farà l’autopsia. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, un’autoscala e un’autobotte, sul posto il 118 e i Carabinieri di Tivoli. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il rogo sarebbe risultato fatale a ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 10 aprile 2021) Tragico. Il rogo è divampato in unin via. A perdere la vita unadi 64 anni con difficoltà a muoversi. La sessantenne abitava sola ed era una grande fumatrice, come riferiscono gli amici. Il corpo carbonizzato è stato rinvenuto tra la camera da letto e il corridoio. Da una prima ricostruzione si ipotizza che il rogo sia partito dal letto per una sigaretta. La casa era chiusa dall’interno e in ordine. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e sul corpo si farà l’autopsia. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, un’autoscala e un’autobotte, sul posto il 118 e i Carabinieri di. Per lanon c’è stato nulla da fare. Il rogo sarebbe risultato fatale a ...

