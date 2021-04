Taranto | corona virus | morta Rossana Di Bello Ex sindaco | aveva 65 anni

Advertising

zazoomblog : Taranto: infrazioni alle norme anti corona virus 124 sanzionati dalla polizia a cavallo di Pasqua Circa 150 compres… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto corona

Noi Notizie

... insieme all'Accademia Navale di Livorno ed alle Scuole Sottufficiali die La Maddalena, ...] Uncategorized Celle, cade dalla bicicletta: in stato di incoscienza al SantaPosted on 29 ...Sono stati registrati 48 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di, 1 residente ...È morta Rossana Di Bello. Sindaco di Taranto oltre venti anni fa, aveva 67 anni. È deceduta in conseguenza delle complicazioni da corona virus.I “furbetti” del vaccino si affiancano a scelte “originali” delle Regioni. Nel primo caso si ipotizza un reato; nel secondo si è trattato di decisioni politiche, per quanto discutibili. È facile tutta ...