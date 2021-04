Sabatini: «Allegri aveva firmato per la Roma poi andò alla Juventus» (Di sabato 10 aprile 2021) Walter Sabatini ha confessato di aver messo sotto contratto Massimiliano Allegri ai tempi della Roma. I dettagli Il direttore tecnico del Bologna Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista al Tribunale delle Romane, programma del canale Rete Oro, in cui ha confessato di aver messo sotto contratto Massimiliano Allegri ai tempi della Roma. CONTRATTO firmato – «Non lo ha onorato. Ad Allegri gli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire a Roma. Poi non è venuto, è andato alla Juventus e la Roma si è riorganizzata con altri tecnici come Garcia e Spalletti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Walterha confessato di aver messo sotto contratto Massimilianoai tempi della. I dettagli Il direttore tecnico del Bologna Walterha rilasciato un’intervista al Tribunale dellene, programma del canale Rete Oro, in cui ha confessato di aver messo sotto contratto Massimilianoai tempi della. CONTRATTO– «Non lo ha onorato. Adgli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire a. Poi non è venuto, è andatoe lasi è riorganizzata con altri tecnici come Garcia e Spalletti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

