Ribaltone Spezia nel recupero! Crotone | ora la retrocessione è più vicina

(Di sabato 10 aprile 2021) Battuto con onore, questoche si arrende solo al secondo minuto di recupero allo(3 - 2 il finale), per un'ora in difficoltà grazie alla pressione e all'organizzazione di gioco della ...

Vantaggio meritato degli ospiti, perché loè inconcludente nello sviluppo del gioco offensivo. SI CAMBIA ? Italiano nella ripresa lascia fuori Ricci e Gyasi, sostituiti da Leo Sena e Farias. ...Finale clamoroso:1 - 2 Crotone con Simy (78'),con Maggiore (89') e ErlicFinale incandescente al Picco, dove lo Spezia prima pareggia con Maggiore e poi firma il sorpasso col colpo di testa di Erlic a tempo scaduto. Ennesima rimonta subita per i calabresi, in vantaggio fin ...Clamorosa partita tra Spezia e Crotone che si conclude col risultato di 3-2 finale: gli ospiti vanno in vantaggio due volte, ma non basta ...