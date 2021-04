Pirlo “La vittoria sul Napoli serve se troviamo continuità”

(Di sabato 10 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Cosa vorrei rivedere della partita col? Lo spirito. E’ più facile trovare energie e giocare questo tipo di partite e invece dobbiamo mantenere la stessa concentrazione e lo stesso atteggiamento anche contro le altre squadre. Colc’era grande unità d’intenti, grande sacrificio, ed è quello che ti porta a ottenere dei risultati. La voglia di fare quello che abbiamo fatto l’altra sera deve esserci anche domani”. Andreasi aspetta di vedere anche domani col Genoa la Juve scesa in campo nel recupero di mercoledì. “La mia serenità è quella di prima, gli obiettivi non cambiano, abbiamo il dovere di fare bene queste partite per fare più punti possibili e arrivare nelle prime posizioni”, aggiunge, che conferma il ritorno fra i pali di Szczesny, esclude l’impiego di Demiral (“Non ...

'Non serve a niente ladi Napoli se non le diamo continuità, con voglia feroce di vincere e prendere ancora più autostima'. Alla vigilia del Genoa, Andreachiede alla Juventus di ripartire dalla partita di ......reduci dallacontro il Napoli, che ha ridato entusiasmo all'ambiente, ma contro i liguri servirà una buona prestazione per dare continuità ai risultati. Alla vigilia del match, Andrea...Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Genoa: "Torna Szczesny, Dybala e Demiral non sono ancora pronti" ...L'attaccante della Juventus ha trovato il gol della vittoria contro il Napoli e ora ... E' stato il primo nome fatto da Andrea Pirlo appena arrivato sulla panchina della Juve.