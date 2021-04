Oneplus 9 e Oppo Find X3 Pro. Gli smartphone cinesi scattano avanti (Di sabato 10 aprile 2021) Playground. I nuovi modellI delle due case quasi gemelle sono veloci, 5g e fanno ottIme foto. I prezzi? Più bassi dell’anno scorso, ma non trOppo Leggi su repubblica (Di sabato 10 aprile 2021) Playground. I nuovi modellI delle due case quasi gemelle sono veloci, 5g e fanno ottIme foto. I prezzi? Più bassi dell’anno scorso, ma non tr

Advertising

n4nidhinraj : @oneplus @Tinder OPPO 2.0 - telefoninonet : OnePlus, OPPO e Realme: in arrivo device da 125W - GizChinait : Come entrare in modalità Fastboot su #XIAOMI, #HUAWEI, #ONEPLUS e #Samsung #HONOR #OPPO #Poco #RealMe #Redmi… - DarioConti1984 : OPPO, Realme e OnePlus: la super ricarica da 125W arriverà quest’anno - TuttoAndroid : Molte novità in arrivo per Samsung, Xiaomi, OPPO e non solo -