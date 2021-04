Moby Prince | Le ultime novità | i punti chiave e le domande ancora senza risposta – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) Nella notte del 10 aprile 1991, 140 persone persero la vita in seguito alla collisione del traghetto, partito da Livorno e diretto a Olbia, con la petroliera Agip Abruzzo. Sono passati 30 anni enon si conoscono i colpevoli e mancano pezzi di verità. Una su tutte: la causa della collisione. Sono però emersi diversi nuovinegli ultimi anni, che hanno determinato una svolta nelle ricostruzioni più recenti della vicenda. L’equipaggio del traghetto non stava guardando una partita di calcio. Non morirono tutti in mezz’ora. La petroliera era in area di divieto diggio e pesca. C’era chi sapeva del coinvolgimento delben prima del ritrovamento ufficiale. E, un accordo assicurativo tra ...