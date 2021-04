Milan, caos al Tardini: Maresca butta fuori Ibrahimovic (Di sabato 10 aprile 2021) Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli dal rettangolo di gioco del Tardini. Ibrahimovic, infatti, è stato espulso durante la sfida col Parma. Momenti di tensione durate la sfida che si sta giocando in questi minuti tra Parma e Milan. Protagonista della questione, manco a dirlo, Zlatan Ibrahimovic che si è fatto buttare fuori dall’arbitro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 aprile 2021) Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli dal rettangolo di gioco del, infatti, è stato espulso durante la sfida col Parma. Momenti di tensione durate la sfida che si sta giocando in questi minuti tra Parma e. Protagonista della questione, manco a dirlo, Zlatanche si è fattoredall’arbitro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

