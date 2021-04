Medici e infermieri no vax organizzano la resistenza al vaccino: in 18mila su un gruppo Facebook privato per aggirare l’obbligo (Di sabato 10 aprile 2021) Ogni minuto che passa, aumentano gli iscritti a No all’obbligo del vaccino per i sanitari. Uniamoci vinceremo: hanno raggiunto quasi quota 18mila i Medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che si sono riuniti in un gruppo Facebook privato per fare squadra contro l’obbligo vaccinale per chi opera a stretto contatto con i pazienti. I no vax in camice, adesso, stanno organizzando, per il 21 aprile, una manifestazione a Roma. «Uniti si può vincere. È un momento buio e drammatico, dobbiamo essere coesi», è uno dei tanti slogan che Agi ha estrapolato dal gruppo Facebook. Gli iscritti si scambiano opinioni su come sottrarsi all’obbligo dei vaccini, contatti di avvocati che ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Ogni minuto che passa, aumentano gli iscritti a No aldelper i sanitari. Uniamoci vinceremo: hanno raggiunto quasi quota, glie gli operatori socio-sanitari che si sono riuniti in unper fare squadra controvaccinale per chi opera a stretto contatto con i pazienti. I no vax in camice, adesso, stanno organizzando, per il 21 aprile, una manifestazione a Roma. «Uniti si può vincere. È un momento buio e drammatico, dobbiamo essere coesi», è uno dei tanti slogan che Agi ha estrapolato dal. Gli iscritti si scambiano opinioni su come sottrarsi aldei vaccini, contatti di avvocati che ...

Ultime Notizie dalla rete : Medici infermieri Vaccini a P.S.Elpidio: 396 dosi in un giorno, il plauso di Franchellucci ma c'è anche chi prova a 'imbucarsi' E subito scattano i ringraziamenti del primo cittadino: 'Mille volte grazie a nome di tutta la comunità ai medici di base, infermieri, odontoiatri volontari e a tutti i volontari in supporto che da ...

Vaccino, Solinas inaugura l'hub di Quartu Nella struttura di Quartu, a pieno regime, opereranno circa cinquanta persone per turno, tra medici, infermieri, Oss, amministrativi e volontari. In questa prima fase il centro sarà operativo sette giorni su sette dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Nei 1.400 metri quadri dell'hub: sei ...

Carlo Conti: "Nobel a medici e infermieri? Sì, ma anche un aumento" | Nurse Times Covid: mancano i medici, "Sardi e Sicuri" a rilento nel Sassarese A Nulvi stamattina all'apertura delle postazioni organizzate in collaborazione con il Comune non si sono presentati né medici né infermieri, ma solo amministrativi addetti alle registrazioni dei dati.

Covid: mancano medici,campagna screening Sassarese a rilento (ANSA) - SASSARI, 10 APR - La campagna di screening contro il covid "Sardi e sicuri" parte col piede sbagliato nel nord Sardegna. In molti paesi del Sassarese i medici e altro personale tecnico ammini ...

