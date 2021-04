"Lasciano figli arrabbiati per prendersi cura di noi. Il dolore invisibile delle donne rumene" (di L. Varlese) (Di sabato 10 aprile 2021) “Mi interessa partire da una questione che è sotto ai nostri occhi, fa parte del nostro mondo, ma per varie ragioni non ci raccontano o non entra nel discorso pubblico, politico, scolastico, culturale. Racconto storie familiari e questo romanzo è un romanzo i cui protagonisti sono la madre e i due figli: una famiglia che si ama e si vive a distanza”. La storia narrata da Marco Balzano, scrittore milanese, nel suo ultimo libro “Quando tornerò”, edito da Einaudi, è vicino a noi. Riusciamo a vederla, ma è più complessa di quanto siamo in grado di percepire, soltanto guardandola da lontano. “Daniela, la protagonista del mio romanzo, è rumena e lascia la campagna fuori Ia?i, al confine con la Moldavia, per venire a Milano, ma avrebbe potuto essere una peruviana che va a Washington, un’indiana che si trasferisce a Dubai, una nord africana che migra in Israele. Lo fa non in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) “Mi interessa partire da una questione che è sotto ai nostri occhi, fa parte del nostro mondo, ma per varie ragioni non ci raccontano o non entra nel discorso pubblico, politico, scolastico, culturale. Racconto storie familiari e questo romanzo è un romanzo i cui protagonisti sono la madre e i due: una famiglia che si ama e si vive a distanza”. La storia narrata da Marco Balzano, scrittore milanese, nel suo ultimo libro “Quando tornerò”, edito da Einaudi, è vicino a noi. Riusciamo a vederla, ma è più complessa di quanto siamo in grado di percepire, soltanto guardandola da lontano. “Daniela, la protagonista del mio romanzo, è rumena e lascia la campagna fuori Ia?i, al confine con la Moldavia, per venire a Milano, ma avrebbe potuto essere una peruviana che va a Washington, un’indiana che si trasferisce a Dubai, una nord africana che migra in Israele. Lo fa non in ...

Cosa possiamo fare per rendere più umano il nostro approccio a queste persone che migrano, lasciando i propri figli, per venire a prendersi cura di noi? "E' una domanda a cui non posso rispondere. Non ...

