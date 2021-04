La Cina scopre di avere l’Antitrust Alibaba stangata ancora

(Di sabato 10 aprile 2021) Multa record per. Le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell’e-commerce per quasi 2,8 miliardi di dollari (pari a 18,2 miliardi di yuan) per abuso di posizione dominante. L’organismo di vigilanza del mercato di Pechino ha iniziato a indagare sua dicembre poco dopo che il fondatore di, Jack Ma, aveva attaccato il governo cinese e il sistema normativo e burocratico del Paese, sostenendo che le banche cinesi agiscono come un “banco dei pegni”. Secondo il regolatore,avrebbe ostacolato la concorrenza nella vendita al dettaglio online in, influenzato l’innovazione nell’economia di Internet e danneggiato gli interessi dei consumatori. Si tratta della sanzione più alta mai imposta indal. L’importo della multa ...

Addio al debito cinese. E se i grandi fondi globali che comprano debito sovrano in tutto il mondo stessero mollando la Cina? Possibile, se non probabile. E così la Cina si scopre improvvisamente debole non solo in casa, con l'immobiliare in piena bolla e le banche a rischio default, anche al di fuori dei confini. Colpa dei grandi fondi che per due anni e mezzo ... Nuove tensioni sono in corso tra Repubblica Popolare Cinese e Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Il 1° aprile Manila ha annunciato di aver individuato delle strutture "illegali" presso i banchi Uni ...