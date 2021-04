Jeremy Renner quando aveva 20 anni e sembrava il cantante di una boy band (FOTO) (Di sabato 10 aprile 2021) quando Jeremy Renner aveva circa 20 anni assomigliava al cantante di una boy band, come testimonia una FOTO condivisa sui social dall'attore di Hawkeye. Jeremy Renner ha condiviso una FOTO che lo ritrae a circa 20 anni con un taglio di capelli particolare che lo faceva assomigliare al cantante di una boy band degli anni Novanta. Hawkeye, la serie TV incentrata su Occhio di Falco, è attualmente in produzione ma non ha ancora una data di uscita ufficiale. In attesa di tornare nei panni dell'arciere Marvel, Jeremy Renner ha scelto di fare un salto nel passato, condividendo sui social ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 aprile 2021)circa 20assomigliava aldi una boy, come testimonia unacondivisa sui social dall'attore di Hawkeye.ha condiviso unache lo ritrae a circa 20con un taglio di capelli particolare che lo faceva assomigliare aldi una boydegliNovanta. Hawkeye, la serie TV incentrata su Occhio di Falco, è attualmente in produzione ma non ha ancora una data di uscita ufficiale. In attesa di tornare nei pdell'arciere Marvel,ha scelto di fare un salto nel passato, condividendo sui social ...

