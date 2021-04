In 21 al bar il venerdì sera: multati e chiusura del locale per 5 giorni (Di sabato 10 aprile 2021) Nel corso di un controllo per verificare le prescrizioni previste dalla normativa anti-covid i carabinieri di Treviglio hanno sanzionato un commerciante di Cologno al Serio. Nella serata di venerdì 9 aprile, i carabinieri di Treviglio hanno eseguito un controllo in un bar di Cologno al Serio riscontrando diverse irregolarità nell’ambito della normativa anti-covid che hanno portato, oltre alle contravvenzioni, alla chiusura per 5 giorni. Nello specifico i militari della Stazione di Urgnano, all’esito di un controllo hanno accertato che all’interno dell’esercizio commerciale erano presenti 21 avventori intenti a consumare bevande sia al tavolo che al banco. Tutti gli avventori sono stati identificati e sanzionati provvedendo, inoltre, alla sanzione accessoria della chiusura del locale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Nel corso di un controllo per verificare le prescrizioni previste dalla normativa anti-covid i carabinieri di Treviglio hanno sanzionato un commerciante di Cologno al Serio. Nellata di9 aprile, i carabinieri di Treviglio hanno eseguito un controllo in un bar di Cologno al Serio riscontrando diverse irregolarità nell’ambito della normativa anti-covid che hanno portato, oltre alle contravvenzioni, allaper 5. Nello specifico i militari della Stazione di Urgnano, all’esito di un controllo hanno accertato che all’interno dell’esercizio commerciale erano presenti 21 avventori intenti a consumare bevande sia al tavolo che al banco. Tutti gli avventori sono stati identificati e sanzionati provvedendo, inoltre, alla sanzione accessoria delladel...

