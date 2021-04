I Santi di Domenica 11 Aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 11 Aprileda www.Santiebeati.it Domenica DELLA DIVINA MISERICORDIA – Festa“Desidero che la prima Domenica dopo Pasqua sia la Festa della Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia incommensurabile Misericordia! L’Anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e castighi. Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa.” (Gesù a S. Faustina) …www.Santiebeati.it/dettaglio/92639 Santo STANISLAO Vescovo e martire – MemoriaSzczepanowski, Polonia, c. 1030 – Cracovia, Polonia, 11 Aprile 1079Vescovo di Cracovia, fu pastore sapiente e sollecito. Succedette al vescovo Lamberto nel 1072. Intrepido sostenitore della libertà della Chiesa e della dignità dell’uomo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) IDEL GIORNO, 11da www.ebeati.itDELLA DIVINA MISERICORDIA – Festa“Desidero che la primadopo Pasqua sia la Festa della Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia incommensurabile Misericordia! L’Anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e castighi. Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa.” (Gesù a S. Faustina) …www.ebeati.it/dettaglio/92639 Santo STANISLAO Vescovo e martire – MemoriaSzczepanowski, Polonia, c. 1030 – Cracovia, Polonia, 111079Vescovo di Cracovia, fu pastore sapiente e sollecito. Succedette al vescovo Lamberto nel 1072. Intrepido sostenitore della libertà della Chiesa e della dignità dell’uomo, ...

