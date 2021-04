Gianni Morandi rassicura i fan dopo le ustioni: “A piccoli passi sto tornando a una vita normale”. Il video sorridente a casa (Di sabato 10 aprile 2021) dopo il rientro a casa dello scorso 7 aprile, avvenuto al termine di un ricovero di 27 giorni a causa delle diffuse ustioni, Gianni Morandi torna a rassicurare i fan. E lo fa con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui si mostra sorridente nella sua abitazione, e con una didascalia a corredo. “A piccoli passi sto tornando a una vita normale. Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”, scrive il cantante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)il rientro adello scorso 7 aprile, avvenuto al termine di un ricovero di 27 giorni a causa delle diffusetorna are i fan. E lo fa con unpubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui si mostranella sua abitazione, e con una didascalia a corredo. “Astoa una. Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato”, scrive il cantante ...

