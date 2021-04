Cinema: davvero dopo la pandemia non sarà più lo stesso? (Di sabato 10 aprile 2021) Posticipi su posticipi, rinvii su rinvii, attese infinite… ed alla fine la decisione di farli uscire su piattaforme in streaming. Quante volte, ultimamente, stiamo assistendo a questo triste spettacolo, messo ripetutamente in scena con i film che tanto amiamo (ed aspettiamo)? La pandemia dà un bel po’ ha messo in ginocchio l’industria Cinematografica, con le riaperture dei Cinema in alcuni paesi continuamente posticipate. Tantissimi i milioni di danni provocati al settore dopo un intero anno di chiusure. Per questo vediamo e potremmo vedere in futuro sempre più titoli esclusivi delle piattaforme streaming: come su Disney+, con Raya e l’Ultimo Drago o su Netflix, con l’incredibile annuncio di due sequel in esclusiva di “Cena con Delitto – Knives Out”.In quest’ultimo periodo però, si accende un barlume di speranza per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Posticipi su posticipi, rinvii su rinvii, attese infinite… ed alla fine la decisione di farli uscire su piattaforme in streaming. Quante volte, ultimamente, stiamo assistendo a questo triste spettacolo, messo ripetutamente in scena con i film che tanto amiamo (ed aspettiamo)? Ladà un bel po’ ha messo in ginocchio l’industriatografica, con le riaperture deiin alcuni paesi continuamente posticipate. Tantissimi i milioni di danni provocati al settoreun intero anno di chiusure. Per questo vediamo e potremmo vedere in futuro sempre più titoli esclusivi delle piattaforme streaming: come su Disney+, con Raya e l’Ultimo Drago o su Netflix, con l’incredibile annuncio di due sequel in esclusiva di “Cena con Delitto – Knives Out”.In quest’ultimo periodo però, si accende un barlume di speranza per ...

Advertising

bonbnmt : RT @KPetrovamt: Ieri siamo andate al cinema e posso confermare: Bonnie è davvero così noiosa come sembra @bonbnmt - AldoGiove : @Stefano95736927 @Brasviz1 Davvero divertente! Oh sei proprio forte, hai pensato di fare TV o cinema? - Walleraser : Il fatto che in ci siano bravi attori come @Pennacchiiiii fa ben sperare per il cinema italiano. Davvero un grande… - KPetrovamt : Ieri siamo andate al cinema e posso confermare: Bonnie è davvero così noiosa come sembra @bonbnmt - hawkshade_ : @DracarysInferno appunto, io ho già pago ogni mese e in più devono pure farmi pagare quattro volte quanto un biglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema davvero Attilio Micheluzzi - Rosso Stenton/Shanghai In questa prima avventura c'è davvero tutto il talento narrativo di Micheluzzi , che addirittura ... Una passione per la storia (siamo a ridosso della seconda guerra mondiale), per il cinema e per la ...

"Indiana Jones 5" dove sei finito? ... ci sono alcune certezze che riguardano il nuovo capitolo, compresa la data di uscita al cinema. "... Se Indiana Jones 5 fosse davvero ambientato negli anni Sessanta, il film potrebbe calarsi nel bel ...

Cinema: davvero dopo la pandemia non sarà più lo stesso? - InfoNerd Metropolitan Magazine Italia Cinema: davvero dopo la pandemia non sarà più lo stesso? In alcuni paesi, grazie ad una campagna di vaccinazione rapida ed ai casi di coronavirus in calo, i cinema hanno potuto riaprire in sicurezza. Uno dei blockbuster più attesi era Godzilla vs Kong, in ...

Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI Cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI. Questa recensione NON contiene alcun spoiler e può essere letta liberamente. Vi parlerò di The Serpent da due punti di vista ...

In questa prima avventura c'ètutto il talento narrativo di Micheluzzi , che addirittura ... Una passione per la storia (siamo a ridosso della seconda guerra mondiale), per ile per la ...... ci sono alcune certezze che riguardano il nuovo capitolo, compresa la data di uscita al. "... Se Indiana Jones 5 fosseambientato negli anni Sessanta, il film potrebbe calarsi nel bel ...In alcuni paesi, grazie ad una campagna di vaccinazione rapida ed ai casi di coronavirus in calo, i cinema hanno potuto riaprire in sicurezza. Uno dei blockbuster più attesi era Godzilla vs Kong, in ...Cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI. Questa recensione NON contiene alcun spoiler e può essere letta liberamente. Vi parlerò di The Serpent da due punti di vista ...