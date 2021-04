Caterina Caselli | la cantante di Nessuno mi può giudicare compie 75 anni

Leggi su zon

(Di sabato 10 aprile 2021), icona pop degli’60 e talent scout, spegne 75 candeline: curiosità sulladi “mi può, simbolo della musica leggera italiana degli’60, festeggia oggi 75. Ladi “mi può” nasce a Modena il 10 aprile 1946. Ben presto si trasferisce con la famiglia nella casa paterna di Magreta, per poi spostarsi a Sassuolo. “Casco d’oro“, così come era chiamata per la sua capigliatura, fa gavetta suonando il basso nei primi complessi che vanno in scena nelle balere emiliane. A soli 17conquista la semifinale di “Voci Nuove” di Castrocaro. Dopo essere stata ...