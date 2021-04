Catania | i «fantasmi del passato» sfilano contro il governo e i Dpcm Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr – Un lungo corteo bianco di «del» ha percorso ieri sera una delle zone simbolo di, legata alla vivacità della città, alla sua produttività, al genio instancabile dei siciliani nati e cresciuti all’ombra dell’Etna, e che da 13 mesi esatti ha invece un aspetto spettrale. Serrande abbassate, luci spente, pochi passanti che la attraversano per tornare a casa. Questa è via Gemmellaro e tutto il quartiere, questa èreplicata in tutte le città di ogni angolo del nostro Paese perché siamo in pandemia. Ma non occorre essere «negazionisti» per capire che 13 mesi sono troppi e che, se si arriva al 14esimo, ci saranno disastri irrecuperabili, così non è certo una sorpresa constatare che le manifestazioni di protesta di commercianti e semplici cittadini si stanno ...