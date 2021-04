Carrarese | Silvio Baldini si dimette | “Per il bene della squadra | ultime 3 partite senza di me”

(Di sabato 10 aprile 2021)ha rassegnato le dimissioni e non è più l’allenatore. Il tecnico ha maturato la decisione dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell’Albinoleffe, che ha decretato il quinto stop consecutivo per i toscani. “Non c’è molto da dire, non sono più utile alla causa e la situazione non è cambiata nemmeno dopo le mie dimissioni respinte a seguito del Giana Erminio – ha spiegato l’allenatore – La mia priorità è iled è giusto che si giochino questetredi me.” “Spero nell’epilogo più tranquillo possibile per questa annata – ha concluso– Non è bello chiudere così quattro anni fantastici che mi hanno fatto tornare la voglia di tornare ...

All.:Baldini (squalificato, in panchina Mattia Baldini). (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) SI GIOCA AlbinoLeffesta per cominciare, ma in attesa che le due formazioni scendano ...SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA BALDINI) perché alzatosi dalla panchina assumeva atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro. ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR) CANZI ...Stavolta sembrano irrevocabili le dimissioni di Silvio Baldini da allenatore della Carrarese. Al termine della pesante sconfitta con l'Albinoleffe, come riportato dal sito ufficiale dei marmiferi, il ...Quinta sconfitta consecutiva per gli azzurri che rischiano di finire ai play out. Due gialli in simultanea e rosso per Ermacora al 43' del primo tempo. Le parate di Mazzini evitano un passivo ancora p ...