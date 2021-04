Bubble ponytail | come si fa la coda “social”

(Di sabato 10 aprile 2021) C’è una acconciatura che spopola su Instagram e TikTok, il social network dove gli how to beauty sono sempre di più. È la bubble ponytail, ovvero la coda a segmenti, e la bella notizia è che si può realizzare facilmente.

Vanity Fair.it

Ma sulla cresta delle tendenze, al momento, troviamo la bubble ponytail, letteralmente "coda a bolle". Una versione divertente, facile, e d'effetto che sta spopolando sui social, soprattutto TikTok.