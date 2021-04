Belen Rodriguez | festa per l’ottavo compleanno di Santiago

(Di sabato 10 aprile 2021)diper: il figlio die Stefano De Martino ha compiuto 8 annidiper pochi intimi per, figlio die Stefano De Martino, che ieri – venerdì 9 aprile – ha festeggiato i suoi otto anni. Unacon gli zii e i nonni a casa della bella showgirl, che ha documentato tutto sui social. In una foto si vedein sella ad una bici bianca, regalo di, e tanti video con torta al cioccolato in primo piano e la scritta “tanti auguri”. E poi sul tavolo tanti dolcetti e affetto per l’ometto di casa che a luglio diventerà fratello maggiore della piccola Luna ...

Festa di compleanno in casa per Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo ha compiuto 8 anni e con tanto di torta al cioccolato, palloncini, e candeline scintillanti, ha ...Festa di compleanno per pochi intimi per Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ieri – venerdì 9 aprile – ha festeggiato i suoi otto anni. Una festa con gli zii e i nonni a casa ...