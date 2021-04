Basket, Serie A1 2020/2021: Fortitudo Bologna-Pesaro 77-79, cronaca e tabellino (Di sabato 10 aprile 2021) Vittoria pesante per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che si impone 77-79 in casa della Fortitudo Bologna nell’anticipo della 26° giornata di Serie A1 2020/2021. Un risultato che arriva in un vero e proprio scontro diretto per le ultime posizioni playoff e alla fine a spuntarla è la squadra di Repesa al fotofinish. Per Pesaro il migliore è Filipovity con 16 punti, mentre alla Fortitudo non bastano i 21 punti di Tote. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Serie A1: RISULTATI E CLASSIFICA La cronaca – La partita inizia subito su un grande equilibrio, che viene spezzato dalla Fortitudo grazie ad Aradori e Tote che portano Bologna sul +8 (22-14). La reazione di Pesaro però è ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Vittoria pesante per la Carpegna Prosciutto, che si impone 77-79 in casa dellanell’anticipo della 26° giornata diA1. Un risultato che arriva in un vero e proprio scontro diretto per le ultime posizioni playoff e alla fine a spuntarla è la squadra di Repesa al fotofinish. Peril migliore è Filipovity con 16 punti, mentre allanon bastano i 21 punti di Tote. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACEA1: RISULTATI E CLASSIFICA La– La partita inizia subito su un grande equilibrio, che viene spezzato dallagrazie ad Aradori e Tote che portanosul +8 (22-14). La reazione diperò è ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Complimenti al Napoli Basket, vincitore della Coppa Italia di Serie A2 ?? - sportface2016 : #Basket #SerieA1 Vittoria di #Pesaro in casa della #FortitudoBologna - FirenzeBkBlog : Serie C - Basket C Gold Toscana: la Virtus Siena batte Legnaia al Filarete - parallelecinico : RT @lucamorelli1981: Basket in Carrozzina: finale scudetto... si va ai supplementari. 1° commentatore al 2°: 'Ti voglio un parquet di bene'… - FirenzeBkBlog : Serie B - Basket Serie B: facile successo del Pino con Alessandria -