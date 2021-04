«Avanti un altro! Pure di sera» al via da domenica 11 aprile su Canale 5 (Di sabato 10 aprile 2021) Da domani, domenica 11 aprile, il game show andrà in onda in prima serata con una serie di speciali domenica 11 aprile, su Canale 5, prende il via «Avanti un altro! Pure di sera». Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata con una serie di speciali. Nel primo appuntamento giocheranno volti noti dello spettacolo che, suddivisi in due squadre – “GFVIP vs Opinionisti” -, risponderanno alle domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Per la squadra “GFVIP” scenderanno in campo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 aprile 2021) Da domani,11, il game show andrà in onda in primata con una serie di speciali11, su5, prende il via «undi». Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in primata con una serie di speciali. Nel primo appuntamento giocheranno volti noti dello spettacolo che, suddivisi in due squadre – “GFVIP vs Opinionisti” -, risponderanno alle domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Per la squadra “GFVIP” scenderanno in campo ...

