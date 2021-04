Uomini e donne anticipazioni: GEMMA ancora protagonista indiscussa! (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle puntate future di Uomini e donne, GEMMA continuerà a essere la protagonista indiscussa a centro studio. La donna infatti, dopo la fine della storia lampo con Riccardo (il quale nel frattempo ha deciso di continuare la relazione con Isabella), deciderà di fiondarsi a capofitto nella conoscenza dei nuovi corteggiatori che nelle prossime settimane scenderanno per rubare il suo cuore. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA manda a casa GIULIO Un percorso fin qui pieno di emozione per la Galgani, che in questa stagione del programma ha vissuto tanti sentimenti contrastanti, a partire dalla travagliata storia con Nicola Vivarelli (il quale proprio in questi giorni è tornato nel programma). Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle puntate future dicontinuerà a essere laindiscussa a centro studio. La donna infatti, dopo la fine della storia lampo con Riccardo (il quale nel frattempo ha deciso di continuare la relazione con Isabella), deciderà di fiondarsi a capofitto nella conoscenza dei nuovi corteggiatori che nelle prossime settimane scenderanno per rubare il suo cuore. Leggi anche:: SAMANTHA manda a casa GIULIO Un percorso fin qui pieno di emozione per la Galgani, che in questa stagione del programma ha vissuto tanti sentimenti contrastanti, a partire dalla travagliata storia con Nicola Vivarelli (il quale proprio in questi giorni è tornato nel programma). Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio ...

