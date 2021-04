Turchia | Ankara | dichiarazioni Draghi inopportune | vanno ritirate

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lasi aspetta che "questeimpertinenti e, che non possiamo collegare in alcun modo all'amicizia e alleanza turco - italiana, vengano immediatamente": è ...

...all'interno dell'Ue e che troviamo vani gli sforzi per minare l'agenda positiva- Ue", ...per l'umiliazione che ha dovuto subire Ursula von der Leyen" nel corso della visita ad, ...Il valore delle esportazioni Il picco delle esportazioni italiane versosi è registrato nel 2017, con oltre 10 miliardi di euro di beni made in Italy venduti in. Nel 2018 c'è stata una ...Caso Von der Leyen, Draghi attacca Erdogan: sale la tensione tra Italia e Turchia. Proseguono gli strascichi del caso Von der Leyen. L’episodio, denominato ‘sofagate’, è avvenuto nel palazzo presidenz ...La Turchia intanto si è già fatta sentire attraverso un tweet ... Il presidente turco, infatti, durante un incontro con i leader dell’UE ad Ankara ha lasciato la presidente della Commissione Europea ...