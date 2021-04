Sui vaccini è in corso una guerra industriale Chi governa deve provare a indicare una rotta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Pandemia e crisi economica restano le due grandi emergenze da affrontare. Tutto il resto viene dopo. L’Occidente ha scelto l’asset deicome arma principale per uscire dalla crisi sanitaria. Questa scelta si sta rivelando molto complessa da condurre in porto e intrisa di incertezze scientifiche. Non ne abbiamo altre e quindi è necessario fare qualsiasi sforzo per venirne a capo. Il rapporto con le industrie del settore rimane quantomeno oscuro, tanto che mi sono convinto a chiedere una commissione di inchiesta in sede europea sui contratti sottoscritti, ma sono le incertezze scientifiche e organizzative a creare le maggiori ansie e preoccupazioni nelle popolazioni di tutta Europa. Semplicemente vergognoso “il vestito di Arlecchino” con il quale si è andati avanti nell’individuare chi vaccinare. Pazienti fragili, allettati, attendono a casa di essere vaccinati ...

