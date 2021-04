Sony | meno priorità ai progetti minori in favore della tripla A

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 aprile 2021) LaA è diventata la nuova grande amica di, ma a discapito di indie eambiziosi: lo svela un rapporto di Bloomberg Triste a dirsi, ma un rapporto di Bloomberg ventila un cambio di direzione per quanto concerne l’output diInteractive Entertainment: dopo essersi fatta un nome per il supporto agli sviluppatori più piccoli, la direzione del colosso nipponico verte ora maggiormente inA. Alludiamo, dunque, ai titoli più ambiziosi per valori di produzione e appeal di massa, come il cocco di pubblico e critica The Last of Us: Part II. Due notizie in particolare, in queste ultime ore, mostrano molto bene in quale direzione penda l’agobilancia“Grande S”, e non ...