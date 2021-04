Roma, poche chance per Spinazzola in vista del ritorno con l’Ajax, sperano Mkhitaryan e Smalling (Di venerdì 9 aprile 2021) La Roma batte 2-1 l’Ajax in Olanda e mette in discesa la qualificazione alle semifinali di Europa League. Unica nota negativa della serata è l’infortunio di Leonardo Spinazzola, uomo più forma al momento della squadra di Fonseca. L’esterno ha accusato un problema muscolare e in serata svolgerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Attualmente, però, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Labatte 2-1in Olanda e mette in discesa la qualificazione alle semifinali di Europa League. Unica nota negativa della serata è l’infortunio di Leonardo, uomo più forma al momento della squadra di Fonseca. L’esterno ha accusato un problema muscolare e in serata svolgerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Attualmente, però, L'articolo

Advertising

TMW_radio : ??? #Maracanà @DanieleGarbo ??? «Poche le probabilità che Fonseca rimanga, la società vuole cambiare strada. Non cre… - marisavillani : RT @il_brigante07: @12qbert @Andesa63 Esatto. A Roma ci dobbiamo andare tutti ..non poche migliaia ..ma milioni ..e incazzatissimi..ma ci r… - sportli26181512 : Roma, Bologna, carte e basettoni: quando Vieri era Bob, talento by night: Roma, Bologna, carte e basettoni: quando… - igorgroup : RT @MassiB85: Poche parole #confonsecaperlaroma Forza Roma ???? - EtienneCroix : RT @MassiB85: Poche parole #confonsecaperlaroma Forza Roma ???? -