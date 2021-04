Quasi tutta Italia verso l’arancione, ma la Campania resta ancora rossa (Di venerdì 9 aprile 2021) Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto appreso dall’Ansa le quattro regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa. Scende il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021), Valle D’Aosta e Puglia dovrebberore regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona: sono queste secondo quanto appreso dall’Ansa le quattro regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana.in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente. Scende il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. L'articolo ilNapolista.

