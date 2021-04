Piemonte arancione da lunedì, ma Torino e Cuneo dovranno aspettare (Di venerdì 9 aprile 2021) Piemonte metà arancione e meta rosso almeno per qualche giorno. Non tutte le province infatti potranno passare subito a misure meno restrittive. Lo segnala il report del Ministero della salute che pur confermando la diminuzione dei casi ha segnalato che in due provincie l’incidenza resta alta e quindi sopra la soglia di allerta. Dunque se da lunedì Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Vco saranno arancioni, Torino e Cuneo restano zona rossa. Torino e Cuneo zona rossa: fino a quando? “Alla luce del nuovo decreto, andrebbero mantenute misure più restrittive fino all’abbassamento dell’incidenza sotto i 250 casi su 100 mila abitanti” spiegano dalla Regione Piemonte che ha in programma per domani un incontro con gli epidemiologi e gli ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 aprile 2021)metàe meta rosso almeno per qualche giorno. Non tutte le province infatti potranno passare subito a misure meno restrittive. Lo segnala il report del Ministero della salute che pur confermando la diminuzione dei casi ha segnalato che in due provincie l’incidenza resta alta e quindi sopra la soglia di allerta. Dunque se daAlessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Vco saranno arancioni,restano zona rossa.zona rossa: fino a quando? “Alla luce del nuovo decreto, andrebbero mantenute misure più restrittive fino all’abbassamento dell’incidenza sotto i 250 casi su 100 mila abitanti” spiegano dalla Regioneche ha in programma per domani un incontro con gli epidemiologi e gli ...

