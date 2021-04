Paola Turani sensibilizza i follower sul tema dell’infertilità e racconta la sua esperienza (Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri sera l’influencer e modella Paola Turani ha voluto sensibilizzare i suoi follower su un tema molto delicato: l’infertilità di coppia. Dopo aver annunciato la sua gravidanza, l’influencer avrebbe voluto raccontare tutto il doloroso percorso che c’è stato dietro. L’influencer, infatti, ha pubblicato un video girato a gennaio, quando ancora non sapeva di essere incinta. Nel video, Paola Turani, con molto dolore, affronta il tema riportando la sua esperienza. Lei e suo marito Riccardo Serpella, infatti, provavano ad avere figli dal 2013, ma questo desiderio sembrava non realizzarsi. Così, racconta l’influencer, avrebbero fatto delle visite di approfondimento scoprendo che per loro sarebbe stato ... Leggi su trendit (Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri sera l’influencer e modellaha volutore i suoisu unmolto delicato: l’infertilità di coppia. Dopo aver annunciato la sua gravidanza, l’influencer avrebbe volutore tutto il doloroso percorso che c’è stato dietro. L’influencer, infatti, ha pubblicato un video girato a gennaio, quando ancora non sapeva di essere incinta. Nel video,, con molto dolore, affronta ilriportando la sua. Lei e suo marito Riccardo Serpella, infatti, provavano ad avere figli dal 2013, ma questo desiderio sembrava non realizzarsi. Così,l’influencer, avrebbero fatto delle visite di approfondimento scoprendo che per loro sarebbe stato ...

sonofoffi : not me ugly crying col video di Paola Turani che parla della sua infertilità - IOdonna : Un calvario, quello dell'infertilità che molte donne conoscono. Per lei durato 8 lunghissimi anni - hemmoscio : Oggi mi sono confrontata con una mia collega riguardo alla storia di Paola Turani Contenta di trovarla in accordo c… - tramontirosa : A me non sta simpatica Paola Turani, ma le auguro OVVIAMENTE tanta felicità e che vada tutto per il meglio, e sono… - chiarasoundss : Sono davvero felice che Paola Turani stia aspettando un bimbo, che abbia avuto il suo “piccolo grande miracolo”, pe… -