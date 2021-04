Pagamento contributi a fondo perduto: pubblicati i primi dati sull’operazione (Di venerdì 9 aprile 2021) I contributi a fondo perduto e il Pagamento dei contributi a fondo perduto costituiscono aspetti cruciali del decreto Sostegni, recentemente approvato dal Governo Draghi. Tramite essi, lo Stato vuole contribuire in maniera significativa al rilancio dell’economia italiana. La necessità è infatti quella di dare una boccata di ossigeno a tanti imprenditori e professionisti in difficoltà, con aiuti tempestivi ed immediati. Proprio in tema di Pagamento dei contributi a fondo perduto, non possiamo non ricordare che sono appena partiti gli ordinativi di Pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. L’importo totale è pari ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 aprile 2021) Ie ildeicostituiscono aspetti cruciali del decreto Sostegni, recentemente approvato dal Governo Draghi. Tramite essi, lo Stato vuole contribuire in maniera significativa al rilancio dell’economia italiana. La necessità è infatti quella di dare una boccata di ossigeno a tanti imprenditori e professionisti in difficoltà, con aiuti tempestivi ed immediati. Proprio in tema didei, non possiamo non ricordare che sono appena partiti gli ordinativi didelle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. L’importo totale è pari ...

Advertising

Ipsoa : Contributi a fondo perduto, partiti gli ordinativi di pagamento. Accredito in conto corrente o credito d'imposta in… - lagenziaviaggi : Partiti i contributi a fondo perduto del #decretoSostegni. Così come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, hanno p… - Marcell03218022 : @MarinaSoave7 @bigpulce Sono d'accordo con te non sono sufficienti per pagare tasse e versare i contributi Io sto… - Vivodisogniebas : RT @Activnews24: L'Agenzia delle Entrate comunica che sono partiti i contributi a fondo perduto del decreto legge Sostegni. Sono già in pag… - Eleonora_Buffon : RT @Giornalepmi: Partiti i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni. Più di 600mila le istanze già in pagamento per un totale di qua… -