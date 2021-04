Ornella Vanoni dice la sua sul “sofa-gate” | il caso mediatico scoppiato fra Erdo?an e la Von der Leyen

Leggi su trendit

(Di venerdì 9 aprile 2021) Questo martedì il Presidente della Turchia Erdo?an ha ricevuto la Presidente della Commissione europea Ursula Von dered il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel per discutere dei temi più caldi del momento, come le politiche migratorie ed il rilancio dell’Unione doganale e dei visti per i turchi. Ciò che però ha lasciato in eredità questo colloquio è un incidente protocollare che ha investito la Presidente Von derche è rimasta a guardare da un divanetto appartato i due Presidenti che si erano invece accomodati sulle poltrone allestite solo per loro. In brevissimo tempo, questa gaffe è diventata virale sui social, tanto che ilè stato ribattezzato come il “” e anche qualche esponente del mondo dello spettacolo ha detto la sua al ...