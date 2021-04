Moby Prince, il documento dell’Aeronautica in esclusiva: “La Capitaneria a mezzanotte disse che erano tutti morti e rifiutò gli elicotteri” (Di venerdì 9 aprile 2021) Fu la Marina Militare a ordinare di non coordinare alcun salvataggio delle 140 persone imbarcate sul Moby Prince? E’ così che si consumarono le ore successive al disastro navale che il 10 aprile 1991 causò 140 vittime tra passeggeri e membro dell’equipaggio del traghetto appena partito da Livorno e diretto ad Olbia? Un documento ritrovato negli archivi dell’associazione 140, di cui ilfattoquotidiano.it ha già raccontato nelle scorse settimane, rimette in discussione la responsabilità esclusiva della Capitaneria di porto di Livorno, proprio mentre la Procura cittadina e la Direzione antimafia di Firenze proseguono l’inchiesta sul caso, la terza, sulla pista degli unici reati ad oggi non prescritti: strage e omicidio plurimo aggravato e mentre il Parlamento si avvia alla seconda commissione d’inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Fu la Marina Militare a ordinare di non coordinare alcun salvataggio delle 140 persone imbarcate sul? E’ così che si consumarono le ore successive al disastro navale che il 10 aprile 1991 causò 140 vittime tra passeggeri e membro dell’equipaggio del traghetto appena partito da Livorno e diretto ad Olbia? Unritrovato negli archivi dell’associazione 140, di cui ilfattoquotidiano.it ha già raccontato nelle scorse settimane, rimette in discussione la responsabilitàdelladi porto di Livorno, proprio mentre la Procura cittadina e la Direzione antimafia di Firenze proseguono l’inchiesta sul caso, la terza, sulla pista degli unici reati ad oggi non prescritti: strage e omicidio plurimo aggravato e mentre il Parlamento si avvia alla seconda commissione d’inchiesta ...

