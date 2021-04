Mille innocenti l'anno perseguitati per errore La vergogna del Sud (Di venerdì 9 aprile 2021) Stefano Zurlo Proposta di Azione per rendere automatica l'azione disciplinare per ingiusta detenzione Mille casi l'anno. Ingiuste detenzioni o, peggio ancora, errori giudiziari: innocenti condannati fino in Cassazione e «riabilitati» solo con la revisione. I numeri sono imponenti e non esiste ancora un meccanismo che costringa il sistema, al di là di valutazioni errate sempre possibili, a riflettere su questa stortura. Certo, ci può sempre stare l'assoluzione di un imputato che magari è transitato per le patrie galere e alla fine, fra un processo e l'altro, se l'è cavata in qualche modo, ma la processione dei numeri impone qualche domanda scomoda: 29.452 casi dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2020, 1.015 ogni dodici mesi, sono tanti. Troppi. Arduo sostenere che tutto possa rientrare nella normale dialettica fra le ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Stefano Zurlo Proposta di Azione per rendere automatica l'azione disciplinare per ingiusta detenzionecasi l'. Ingiuste detenzioni o, peggio ancora, errori giudiziari:condannati fino in Cassazione e «riabilitati» solo con la revisione. I numeri sono imponenti e non esiste ancora un meccanismo che costringa il sistema, al di là di valutazioni errate sempre possibili, a riflettere su questa stortura. Certo, ci può sempre stare l'assoluzione di un imputato che magari è transitato per le patrie galere e alla fine, fra un processo e l'altro, se l'è cavata in qualche modo, ma la processione dei numeri impone qualche domanda scomoda: 29.452 casi dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2020, 1.015 ogni dodici mesi, sono tanti. Troppi. Arduo sostenere che tutto possa rientrare nella normale dialettica fra le ...

Advertising

HuffPostItalia : Dallo Stato risarcimenti 2020 da 37 milioni per 720 persone detenute ingiustamente - LZilletti : Oggi anche ?@repubblica? e ?@lianamilella? si accorgono di quanto Costa ?@magnomiche? ?@ErmesAntonucci? ?… - Flaianoisalive : RT @HuffPostItalia: Dallo Stato risarcimenti 2020 da 37 milioni per 720 persone detenute ingiustamente - valentinoben : RT @HuffPostItalia: Dallo Stato risarcimenti 2020 da 37 milioni per 720 persone detenute ingiustamente - gazambelli : RT @HuffPostItalia: Dallo Stato risarcimenti 2020 da 37 milioni per 720 persone detenute ingiustamente -