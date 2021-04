Lol chi ride è fuori, perché è un successo? (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è parlato molto di Lol chi ride è fuori, show trasmesso da Prime la piattaforma di streaming di Amazon. Andiamo ad analizzarlo. Lol chi ride è fuoriSostanzialmente questo programma vede all’interno di una sala di teatro allestita per l’occasione dieci famosi comici, chi ride è ammonito e se succede una seconda volta è fuori dal gioco. In cabina di regia troviamo Mara Maionchi e Fedez che devono giudicare e stare attenti a stanare qualsiasi accenno di risata. LEGGI ANCHE >>> La rivelazione di Fedez Si crea così un clima surreale, simpatico e fin troppo divertente. Al centro ci sono i continui tentativi di far ridere l’un l’altro, seguiti da situazioni ancor più surreali che spesso però portano a far ridere proprio gli ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Si è parlato molto di Lol chi, show trasmesso da Prime la piattaforma di streaming di Amazon. Andiamo ad analizzarlo. Lol chiSostanzialmente questo programma vede all’interno di una sala di teatro allestita per l’occasione dieci famosi comici, chiè ammonito e se succede una seconda volta èdal gioco. In cabina di regia troviamo Mara Maionchi e Fedez che devono giudicare e stare attenti a stanare qualsiasi accenno di risata. LEGGI ANCHE >>> La rivelazione di Fedez Si crea così un clima surreale, simpatico e fin troppo divertente. Al centro ci sono i continui tentativi di farre l’un l’altro, seguiti da situazioni ancor più surreali che spesso però portano a farre proprio gli ...

Advertising

pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - pasqualedimari7 : RT @pisto_gol: Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autori, condut… - savssh : RT @wolfsxtar: F1 x LOL chi ride è fuori #lolchiridefuori -a thread? -