L'Inter presenta la quarta maglia, la prima con il nuovo logo. Ma non è in linea con il regolamento (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Inter presenta la quarta maglia della stagione 2021-2022 ma non è in liea con il regolamento. Ecco perché… L'Inter ha presentato ufficialmente la quarta maglia per la stagione 2021-2022, una maglia destinata a rimanere nella storia del club anche perché è la prima che porta impresso sul petto il nuovo logo delL'Inter. Ma è anche una maglia non in linea con il regolamento vigente, quindi potrebbe rimanere nell'armadietto in occasione delle sfide ufficiali. Ma andiamo con ordine. Fonte foto: https://www.facebook.com/Inter

