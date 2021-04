Intel sta per lanciare Bleep, tecnologia basata su IA che ci farà scegliere quanti insulti, offese e odio sentire (Di venerdì 9 aprile 2021) Il mese scorso, Intel ha mostrato una versione beta di Bleep, la sua tecnologia AI in fase di sviluppo che "rileverà e oscurerà l'audio in base alle preferenze dell'utente". Bleep è specificamente progettato per combattere il linguaggio offensivo e dannoso online durante le sessioni di gioco ed è in sviluppo almeno dal 2019, anche se ora è giunto all'attenzione più ampia di Internet grazie agli screenshot della recente demo GDC 2021 di Intel che rivelano la sua interfaccia. Con più cursori e interruttori, l'interfaccia di Bleep è stata progettata per consentire alle persone di scegliere quale incitamento all'odio filtrerà e permetterà di scegliere tra categorie come "Razzismo e xenofobia", "Nazionalismo bianco", "LGBTQ ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) Il mese scorso,ha mostrato una versione beta di, la suaAI in fase di sviluppo che "rileverà e oscurerà l'audio in base alle preferenze dell'utente".è specificamente progettato per combattere il linguaggio offensivo e dannoso online durante le sessioni di gioco ed è in sviluppo almeno dal 2019, anche se ora è giunto all'attenzione più ampia di Internet grazie agli screenshot della recente demo GDC 2021 diche rivelano la sua interfaccia. Con più cursori e interruttori, l'interfaccia diè stata progettata per conalle persone diquale incitamento all'filtrerà e permetterà ditra categorie come "Razzismo e xenofobia", "Nazionalismo bianco", "LGBTQ ...

