In auto con oltre mezzo chilo di marijuana, 65enne controllato e arrestato dai carabinieri (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAilano (Ce) – Viaggiava in auto con oltre mezzo chilo di marijuana, quando è stato fermato per un controllo dai carabinieri, e tradito dal nervosismo, si è fatto scoprire e arrestare. E’ accaduto ad Ailano, nell’Alto-Casertano; in manette per detenzione ai fini di spaccio è finito un 65enne residente a Mondragone. L’uomo è stato fermato per un controllo, mentre percorreva la strada provinciale 281, dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese; il 65enne ha subito manifestato un’ansia sospetta, così i militari hanno deciso di perquisirlo e di controllare l’intero veicolo. Nel bagagliaio è così stato trovato un sacchetto di plastica termosaldata contenente 540 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAilano (Ce) – Viaggiava incondi, quando è stato fermato per un controllo dai, e tradito dal nervosismo, si è fatto scoprire e arrestare. E’ accaduto ad Ailano, nell’Alto-Casertano; in manette per detenzione ai fini di spaccio è finito unresidente a Mondragone. L’uomo è stato fermato per un controllo, mentre percorreva la strada provinciale 281, daidel Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese; ilha subito manifestato un’ansia sospetta, così i militari hanno deciso di perquisirlo e di controllare l’intero veicolo. Nel bagagliaio è così stato trovato un sacchetto di plastica termosaldata contenente 540 ...

Advertising

AmorosoOF : Di fronte al palco ci saranno delle auto per creare un drive-in che ospiterà i lavoratori dello spettacolo. Nel ris… - 76Celisa : RT @DomaniGiornale: Da più di una settimana in #IrlandadelNord durante la notte vengono lanciate molotov, incendiate auto. Adesso la violen… - ange_lalla : @mattino5 Anni fa mi capitava di transitare in auto per quella strada quasi ogni notte, intorno all'una. E ogni not… - anteprima24 : ** In #Auto con oltre mezzo chilo di #Marijuana, 65enne controllato e arrestato dai #Carabinieri **… - Boriss_1 : Mi confermate che se un monopattino parcheggiato occupa un intero posto auto è permesso buttarlo giù con la macchina. -

Ultime Notizie dalla rete : auto con Macron chiude l'Ena. Addio alla scuola d'élite che sfornava presidenti In atto c'era già un processo di auto - riforma, di delocalizzazione a Strasburgo per dare un ... con l'idea di portare al timone delle istituzioni ogni ceto sociale a prescindere dalla condizione ...

Come dire "mai più" alla Shoah Alle dieci di ieri nelle scuole di Israele i bambini con la maglietta bianca si sono fermati al suono della sirena come le auto, i passanti, la gente al supermarket. Abbiamo ripercorso verità ...

Incentivi, finiti i fondi per le auto ibride, a benzina e a gasolio - Quattroruote.it Quattroruote In auto con oltre mezzo chilo di marijuana, 65enne controllato e arrestato dai carabinieri Ailano (Ce) – Viaggiava in auto con oltre mezzo chilo di marijuana, quando è stato fermato per un controllo dai carabinieri, e tradito dal nervosismo, si è fatto scoprire e arrestare. E’ accaduto ad A ...

Spacca auto con un bastone, preso E’ stato denunciato per aver distrutto un’auto con un bastone al culmine di una vera e propria crisi di nervi. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Arcidosso hanno individuato e denunciato uno st ...

In atto c'era già un processo di- riforma, di delocalizzazione a Strasburgo per dare un ...l'idea di portare al timone delle istituzioni ogni ceto sociale a prescindere dalla condizione ...Alle dieci di ieri nelle scuole di Israele i bambinila maglietta bianca si sono fermati al suono della sirena come le, i passanti, la gente al supermarket. Abbiamo ripercorso verità ...Ailano (Ce) – Viaggiava in auto con oltre mezzo chilo di marijuana, quando è stato fermato per un controllo dai carabinieri, e tradito dal nervosismo, si è fatto scoprire e arrestare. E’ accaduto ad A ...E’ stato denunciato per aver distrutto un’auto con un bastone al culmine di una vera e propria crisi di nervi. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Arcidosso hanno individuato e denunciato uno st ...