Il numero due dell' Oms Ranieri Guerra è indagato a Bergamo

Leggi su agi

(Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Svolta nell'inchiestaa Procura disulla gestione del coronavirus nella provincia più colpita. I magistrati dihanno iscritto nel registro degli indagati il direttore aggiunto'Oms,. L'accusa è di 'false informazioni ai pm' in relazione alla sua deposizione come persona informata sui fatti nel novembre scorso. "Sulle ragioni teniamo il più stretto riserbo", dice il procuratore capo Antonio Chiappani che, assieme agli altri pm impegnati nel caso, nei giorni scorsi aveva inviato una rogatoria a Ginevra destinata proprio all'organizzazione mondialea sanità a cui si chiedono delucidazioni, tra le altre cose, sul come, quandoera responsabilea Prevenzione nel Ministero ...