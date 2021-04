Gli spropositi di Giorgia Meloni | ' Sui vaccini il più grande fallimento della storia della Ue'

Advertising

Matt_Orlandi : @GiuseppeCrow @maurorizzi_mr Anche per questo considerai gli spropositi di Conte, nel girone d'andata, oltre l'assu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli spropositi

Globalist.it

Ce lo ricordiamo tutti il video per invitarestranieri a visitare l'Italia mentre ci avviavamo alle chiusure, la difesa delle discotecge e della movida dei ricchi, la richiesta di aprire...... ma quel che conta è come lavora: e il giudizio sul lavoro del dottore Gratteri resterebbe pessimo anche se egli non avesse legittimatoautorali sul potere ebraico che attenta al ...Come al solito parole acide e piene di veleno contro l’odiata Unione Europea che gli estremisti di destra cercano in tutti i modi di delegittimare. E infatti si tratta di parole a sproposito. "Sui ...La prefazione al libro negazionista “Strage di Stato - Le verità nascoste della Covid-19” non è quello che ci dovrebbe preoccupare del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che in passato si è re ...